Ученые: Длительность отношений в паре зависит от общих болезней





В ходе проведенной работы специалисты изучили данные банка UK Biobank, в который входят гены и результаты исследования связанных между собой факторов образа жизни. Информация была получена не только от самих пар, а и от их родителей. Изучение результатов показало, что даже родственники по женской линии разделяют генетические риски возникновения тех или иных болезней, а следовательно разделяют данные по продолжительности жизни. По мнению ученых, супруги выбирают партнеров со схожими заболеваниями на подсознательном уровне. Обычно аналогичными оказываются болезни сердца, а сталкиваются с ними люди уже в почтенном возрасте. При этом продолжительность жизни таких супругов оказывается одинаковой.По словам авторов исследования, партнеры выбирают друг друга в соответствии с поведенческими или физическими чертами, связанными генетически с болезнями и долголетием. Для понимания, что это за черты, потребуются дополнительные и более долгосрочные эксперименты, участниками которых станут сотни тысяч респондентов. Причем наблюдать за ними придется с момента встречи и до конца жизни, когда болезни начинают развиваться.