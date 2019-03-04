Саша Черно сообщила о готовности родить ребёнка





Скандальная Саша Черно каждой своей новой выходкой провоцирует зрителей «Дома-2» на критику и гнев, но последние откровения девушки просто ужаснули публику. В своём микроблоге в Instagram супруга Иосифа Оганесяна сообщила, что морально готова родить ребёнка. Кроме того, Черно в подробностях расписала причины, по которым, как она сама считает, обязательно станет самой лучшей матерью.Согласно опубликованному посту, участница «Дома-2» планирует давать своему будущему малышу всё только самое лучшее, куда отнесла дорогие игрушки, платное образование и даже капризы по поводу популярных моделей гаджетов. Неожиданно для всех Черно призналась, что ради ребёнка готова «пахать» и днём и ночью, лишь бы он был обеспечен всем.После таких откровений супруга Иосифа Оганесяна также добавила, что для начала ей необходимо забеременеть, но пока это не представляется возможным из-за лишнего веса, кисты и инсулинорезистентности. Хейтеры в очередной раз напали на проектантку с критикой, призвав её пожалеть будущего ребёнка, которого та явно собралась рожать не для себя, а ради «хайпа» и удержания возле себя Оганесяна.