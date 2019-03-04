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Саша Черно сообщила о готовности родить ребёнка

Саша Черно в Instagram сообщила подписчикам о готовности родить ребёнка от Иосифа Оганесяна. Только перед этим девушке необходимо всерьёз заняться не только лечением существующих заболеваний, но и сильно похудеть.

Саша Черно сообщила о готовности родить ребёнка


Скандальная Саша Черно каждой своей новой выходкой провоцирует зрителей «Дома-2» на критику и гнев, но последние откровения девушки просто ужаснули публику. В своём микроблоге в Instagram супруга Иосифа Оганесяна сообщила, что морально готова родить ребёнка. Кроме того, Черно в подробностях расписала причины, по которым, как она сама считает, обязательно станет самой лучшей матерью.

Саша Черно сообщила о готовности родить ребёнка


Согласно опубликованному посту, участница «Дома-2» планирует давать своему будущему малышу всё только самое лучшее, куда отнесла дорогие игрушки, платное образование и даже капризы по поводу популярных моделей гаджетов. Неожиданно для всех Черно призналась, что ради ребёнка готова «пахать» и днём и ночью, лишь бы он был обеспечен всем.

Саша Черно сообщила о готовности родить ребёнка


После таких откровений супруга Иосифа Оганесяна также добавила, что для начала ей необходимо забеременеть, но пока это не представляется возможным из-за лишнего веса, кисты и инсулинорезистентности. Хейтеры в очередной раз напали на проектантку с критикой, призвав её пожалеть будущего ребёнка, которого та явно собралась рожать не для себя, а ради «хайпа» и удержания возле себя Оганесяна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:43

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