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Ученые заметили ухудшение состояния здоровья косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Ученые из МГАВМиБ и Института океанологии РАН заметили, что у косаток и белух в Приморье в "китовой тюрьме" сильно ухудшилось состояние здоровья. Такие выводы были сделаны после изучения фотографий и видео.

Ученые заметили ухудшение состояния здоровья косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Научный работник Вера Краснова особо отмечает, что некоторые особи инфицированы, что заметно по темным пятнам на их коже. Специалист считает, что всему виной вольеры, в которых содержатся морские животные. Также заболевание может быть вызвано снижением иммунитета или сильным стрессом. Кандидат наук Татьяна Денисенко отметила, что состояние животных в "китовой тюрьме" стало хуже. Она считает, что у белух появились язвы и образования, которые могут вызвать грибковые, бактериальные или вирусные инфекции. Из-за бликов на снимках специалистам не удалось рассмотреть всех косаток. Но при этом у нескольких особей видны пораженные инфекцией спинные плавники и язвы на голове. Ученые заметили, что у одного из животных сломан зуб, воспаленные шрамы и поражена кожа.

По заверениям ветеринара "китовой тюрьмы" в Приморье Ивана Белокобыльского, состояние животных - удовлетворительное. Видео и фото - съемка была сделана во время пресс-тура.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

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