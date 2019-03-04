Маргарита Ларченко сходит с ума от невыносимой боли после операции

Когда все участники отправились на съемки в городские квартиры, Маргарита Ларченко осталась абсолютно одна и не могла даже встать, лежала обездвиженной. Несмотря на все боли, которые приходится переносить, девушка очень рада, что стала обладательницей третьего размера бюста.По словам Маргариты Ларченко, Илья Яббаров тоже в восторге от результата после операции, сейчас участница реалити ходит в бандаже, который снимает только на час в день. Возлюбленный помогает делать ей перевязки. Теперь, по словам Ларченко, у нее не будет равных среди соперниц, которые постоянно окружают Яббарова.