Ольга Бузова поздравила балет «Todes» с 20-летием

По словам телеведущей «Дома-2», она любит балет «Todes» и очень благодарна Алле Духовой, которая сделала из танца «целый вид искусства».Вчера, 3 марта 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце прошло юбилейное выступление известнейшего танцевального коллектива «Todes», посвященное 20-летию открытия первой школы-студии.Нужно сказать, что «Todes» является самой крупной танцевальной сетью, а по всей планете насчитывается порядка 120 филиалов школ. Не секрет, что не так давно «Todes» даже внесли в Книгу Рекордов Гиннесса, ведь никто не смог превзойти по количеству эту сеть.Стоит отметить, что такое большое шоу не могло обойтись без участия таких российских артистов, как: Лолита Милявская, Кети Топурия, Жасмин, Александр Ревва, Ольга Бузова и т.д. Само проведение мероприятия было доверено Кристине Орбакайте.Несколько часов назад Ольга Бузова разместила в личном микроблоге новую запись, в которой поспешила еще раз поздравить Аллу Духову с таким важным событием, а также поблагодарила хореографа и основателя «Todes» за любовь и плодотворное сотрудничество.Также Ольга выразила Алле благодарность за то, что ее балет танцует вместе с ней под Бузову.