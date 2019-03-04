Анна Семенович отметила день рождения в Эмиратах девичником в роскошном отеле

О праздновании дня рождения Анна Семенович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала фото, на котором позирует на фоне бассейна в компании подруг. В сопровождении к снимку Анна Семенович призналась, что отдыхать с подругами очень даже здорово, вечное щебетание о моде, мужчинах и даже политике, а к вечеру начались сборы на ужин. Все бегали по огромным апартаментам роскошного отеля, подбирая наряды или помаду, было очень весело. Настоящее девичье царство, все в цветах, веселом смехе и красоте. В конце поста певиц призналась подругам в любви.Поклонникам компания Анны Семенович напомнила отдых героинь из сериала «Секс в большом городе-2» в Дубае. Впрочем, идея отметить день рождения с подругами, пусть и очень любимыми, не очень понравилась фанатам звезды. Пользователи пишут, что 39 лет следует праздновать с мужем и детьми, и желают любимой артистке настоящего семейного счастья.