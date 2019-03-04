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Леонид Агутин и “Отпетые мошенники” снимают в Санкт-Петербурге новый клип

Леонид Агутин и “Отпетые мошенники” собрались в Санкт-Петербурге ради съемок нового клипа. Команда работает на “Ленфильме”, чтобы создать ролик на песню “В 90-х”.
Леонид Агутин и “Отпетые мошенники” снимают в Санкт-Петербурге новый клип

Не так давно Агутин и “Отпетые мошенники” выпустили очередной совместный трек, а теперь артисты взялись за создание полноценного клипа. В новом видео звезды вернутся в 90-е, где окажутся в эпицентре криминальных разборок. Все начинается в ночном клубе, а заканчивается сценами погони и даже пытками. По замыслу авторов видео, по сравнению со сценами из клипа неурядицы, возникающие у современных артистов, покажутся им “цветочками”.
Леонид Агутин и “Отпетые мошенники” снимают в Санкт-Петербурге новый клип

Для того, чтобы вернуть артистов в конец XX столетия, пришлось задействовать компьютерные технологии. Ожидается, что в клипе на песню “В 90-х” Леонид Агутин предстанет перед публикой в образе молодого музыканта с длинными локонами. Официальная премьера видеоработы должна состояться уже этой весной.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:28

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