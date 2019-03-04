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Актриса Ирина Лачина мечтала о пластике носа и щек

Популярная актриса Ирина Лачина рассказала, что после просмотра первого фильма с ее участием мечтала о пластике носа и щек. Артистка в программе «Звезды сошлись» призналась, она была очень недовольна своей внешностью и сильно комплексовала по этому поводу.
Актриса Ирина Лачина мечтала о пластике носа и щек

По словам Ирины Лачиной, она была в ужасе, когда увидела себя на экране в 16 лет, и даже планировала обратиться к пластическим хирургам. Особое недовольство артистки вызывали слишком пухлые щеки и большой нос. Увидев себя в первом фильме, будущая звезда кино сильно расстроилась и сравнила себя с чудовищным хомяком. Нос хотелось сделать меньше, чтобы он был, как маленькая кнопочка, и щеки, которые делали ее похожей на хомяка, убрать.
Актриса Ирина Лачина мечтала о пластике носа и щек

Впрочем, позже Ирина Лачина отказалась от идеи менять свою внешность. Вначале она не могла найти высокопрофессионального медика, а позже полюбила себя такой, какая есть. С годами актриса сумела избавиться от юношеских комплексов и для этого ей не понадобилась пластика.
Актриса Ирина Лачина мечтала о пластике носа и щек

К слову, у Ирины Лачиной прекрасная генетика. Мать артистки - звезда фильма «Табор уходит в небо» Светлана Тома готовится отметить 72-летие. Она прекрасно выглядит и ей сложно дать ее годы.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:36

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