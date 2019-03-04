Экс-участник «Дом-2» Лёша Кудряшов объявил о сборе средств в день рождения

«Кудряшов, а ты не думал о том, что в 21 уже нужно как-то серьезней что ли становиться? Ведешь себя как ребенок», «ЧТО? Впервые попадаю на участника «Дома-2», который так открыто говорит о том, что ему нужны бабки! Кошмар! Хотела поздравить с днем рождения, но смысла теперь не вижу», - пишут в Сети.





По словам телезнаменитости, для того, чтобы отправиться путешествовать, ему нужны деньги, поэтому лучшим подарком для него будут не сообщения с поздравлениями, а «копеечка», перечисленная на его карту.Вчера, 3 марта 2019 года Алексей провел свой день рождения, по его словам, «наедине с собой и своими мыслями». Выяснилось, что все друзья и любимая девушка Кудряшова в самый важный для него день находятся в совершенно другом городе.Нужно сказать, что больше всего интернет-пользователей заинтересовало не сам момент одиночества звезды «Дома-2» в его праздник, а то, что он объявил о сборе средств.Алексей попросил всех подписчиков и неравнодушных читателей не закидывать его банальными смс, а сделать ему по-настоящему приятный подарок - «просто закинь мне копеечку на карту».По мнению фолловеров, Кудряшов «перегнул палку», когда объявил о том, что ему будет куда приятней увидеть пополнение на кредитной карте, чем читать «банальные» сообщения с поздравлениями.