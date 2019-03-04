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Экс-участник «Дом-2» Лёша Кудряшов объявил о сборе средств в день рождения

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Кудряшов вчера отпраздновал свой день рождение. Молодому человеку исполнилось 21 год.

По словам телезнаменитости, для того, чтобы отправиться путешествовать, ему нужны деньги, поэтому лучшим подарком для него будут не сообщения с поздравлениями, а «копеечка», перечисленная на его карту.

Экс-участник «Дом-2» Лёша Кудряшов объявил о сборе средств в день рождения

Вчера, 3 марта 2019 года Алексей провел свой день рождения, по его словам, «наедине с собой и своими мыслями». Выяснилось, что все друзья и любимая девушка Кудряшова в самый важный для него день находятся в совершенно другом городе.

Нужно сказать, что больше всего интернет-пользователей заинтересовало не сам момент одиночества звезды «Дома-2» в его праздник, а то, что он объявил о сборе средств.

Экс-участник «Дом-2» Лёша Кудряшов объявил о сборе средств в день рождения

Алексей попросил всех подписчиков и неравнодушных читателей не закидывать его банальными смс, а сделать ему по-настоящему приятный подарок - «просто закинь мне копеечку на карту».

По мнению фолловеров, Кудряшов «перегнул палку», когда объявил о том, что ему будет куда приятней увидеть пополнение на кредитной карте, чем читать «банальные» сообщения с поздравлениями.

Экс-участник «Дом-2» Лёша Кудряшов объявил о сборе средств в день рождения

«Кудряшов, а ты не думал о том, что в 21 уже нужно как-то серьезней что ли становиться? Ведешь себя как ребенок», «ЧТО? Впервые попадаю на участника «Дома-2», который так открыто говорит о том, что ему нужны бабки! Кошмар! Хотела поздравить с днем рождения, но смысла теперь не вижу», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11

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