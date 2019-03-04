Михаил Жванецкий отметил грядущее 85-летие масштабным концертом





Юбилейное выступление Жванецкого проходило накануне в Концертном зале им. Чайковского. Мероприятие получило название “Отметим!”, а в зале перед появлением на сцене известного сатирика не оставалось свободных мест. В течение 2,5 часов деятель радовал публику шутками, известными произведениями и философскими рассуждениями на различные темы. Юбиляр успел вспомнить родную Одессу, затронул тему любви, а также рассказал о проблемах между поколениями.Говоря о своем возрасте, пока еще 84-летний Жванецкий отметил, что на этом рубеже ему “хорошо”, поскольку годы еще укладываются в формулировку “наслаждение скоростью”. Также писатель признался, что счастлив такому аншлагу и присутствию в зале близких друзей. В качестве подарков зрителям вручили листок с факсимильными копиями рукописей сатирика.