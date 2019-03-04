Евгения Феофилактова точно описала фальшивую жизнь Антона Гусева и Виктории Романец

На странице Виктории Романец часто появляются фотографии с возлюбленным Антоном Гусевым, где молодые люди демонстрируют счастье и идиллию в отношениях. Однако многих поклонников это стало раздражать, так как пара буквально кажется фальшивой.Доводы фанатов подтвердила и Евгения Феофилактова. На вопрос одной из подписчиц, почему девушка показывает так мало фотографий с избранником, участница реалити шоу "Дом-2" ответила, что жизнь в Instagram отличается от обычной, и как правило те люди, которые в социальной сети демонстрируют счастье, на деле оказываются далеко не такими. А те, кто оберегает свои отношения от посторонних глаз, не обязательно в обычной жизни несчастны или одиноки.