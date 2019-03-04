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Евгения Феофилактова точно описала фальшивую жизнь Антона Гусева и Виктории Романец

Антона Гусева и Викторию Романец давно подозревали в том, что их жизнь является лишь показательной. Недавно Евгения Феофилактова в своем блоге в Instagram точно описала фальшивость этой пары.
Евгения Феофилактова точно описала фальшивую жизнь Антона Гусева и Виктории Романец

На странице Виктории Романец часто появляются фотографии с возлюбленным Антоном Гусевым, где молодые люди демонстрируют счастье и идиллию в отношениях. Однако многих поклонников это стало раздражать, так как пара буквально кажется фальшивой.

Доводы фанатов подтвердила и Евгения Феофилактова. На вопрос одной из подписчиц, почему девушка показывает так мало фотографий с избранником, участница реалити шоу "Дом-2" ответила, что жизнь в Instagram отличается от обычной, и как правило те люди, которые в социальной сети демонстрируют счастье, на деле оказываются далеко не такими. А те, кто оберегает свои отношения от посторонних глаз, не обязательно в обычной жизни несчастны или одиноки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:57

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