Александра Малинина восхитили учреждения культуры Кузбасса

О культурных учреждениях региона Александр Малинин высказался в своем профиле в Instagram. Он высоко оценил красоту театра, в котором выступал, отметив, что позади находится отличающийся интересной архитектурой дворец, но он оказался заброшенным и забытым. Артиста огорчило то, что такие памятные строения изживают себя. В то же время он выразил надежду на то, что еще есть возможность построить множество новых, не менее восхитительных дворцов. “На радость нам и нашим детям”, — заключил Малинин.Комплименты артист оставил и в адрес непосредственно драмтеатра, назвав зал красивым. Стоит отметить, что концерт знаменитости приурочен сразу к нескольким событиям, а именно 60-юбилею самого Александра Малинина и 30-летию его творческой деятельности.