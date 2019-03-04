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Александра Малинина восхитили учреждения культуры Кузбасса

Отечественного артиста Александра Малинина восхитили учреждения культуры Кузбасса. Накануне исполнитель выступил перед публикой в Прокопьевском драмтеатре.
Александра Малинина восхитили учреждения культуры Кузбасса

О культурных учреждениях региона Александр Малинин высказался в своем профиле в Instagram. Он высоко оценил красоту театра, в котором выступал, отметив, что позади находится отличающийся интересной архитектурой дворец, но он оказался заброшенным и забытым. Артиста огорчило то, что такие памятные строения изживают себя. В то же время он выразил надежду на то, что еще есть возможность построить множество новых, не менее восхитительных дворцов. “На радость нам и нашим детям”, — заключил Малинин.

Комплименты артист оставил и в адрес непосредственно драмтеатра, назвав зал красивым. Стоит отметить, что концерт знаменитости приурочен сразу к нескольким событиям, а именно 60-юбилею самого Александра Малинина и 30-летию его творческой деятельности.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:16

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