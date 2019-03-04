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Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон впервые выходит замуж

Популярная британская певица Эмма Бантон, которая прославилась, будучи солисткой музыкальной группы Spice Girls, впервые выходит замуж. Роман звездной исполнительницы длился целых 20 лет.
Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон впервые выходит замуж

43-летняя Эмма Бантон готовится выйти замуж за Джейда Джонса. Будущие супруги встречались на протяжении 20 лет, после чего журналистам, наконец, удалось подловить пару, когда они выходили из лондонского офиса регистрации браков. Молодые люди начали встречаться в далеком 1998 году, однако через год разбежались и возобновили любовные отношения только спустя 6 лет. С тех пор возлюбленные не расставались. За время любовных отношений у Эммы Бантон и Джейда Джонса родились двое наследников: сын и дочь 11 и 7 лет.
Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон впервые выходит замуж

В 2011 году знаменитости официально объявили о помолвке, но до регистрации своих уже проверенных временем отношений добрались только теперь. Пара уже оформила разрешение на брак, это значит, что в течение года знаменитая певица со своим избранником должны расписаться. По слухам, свадебное торжество пройдет в Old Marylebone Town Hall. Остальные подробности, вероятно, станут известны ближе к свадебной церемонии.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:07

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