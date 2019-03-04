Поклонники считают, что Черно вышла замуж за Оганесяна, чтобы раздать долги

Многие участники проекта "Дом-2" поддержали Иосифа Оганесяна в желании покинуть реалити и отправиться в обычную жизнь. Они не раз критиковали парня за то, что он не хочет работать и очень ленив. На защиту Оганесяна встали поклонники, отметив, что его жена Саша Черно также ленива, как и он.Примечательно, что после замужества Саша Черно раздала уже большую часть долгов. Фанаты отметили, девушка живет за счет мужа, отдавая все свои деньги, при этом еще и упрекает его в малом заработке. Многие сошлись во мнении, что участница проекта "Дом-2" вышла замуж не по любви, а по расчету.