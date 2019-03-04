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Поклонники считают, что Черно вышла замуж за Оганесяна, чтобы раздать долги

В последнее время участник телестройки "Дом-2" Иосиф Оганесян серьезно думает над тем, чтобы уйти за Периметр. Надо отметить, что парня совсем не поддерживает в этом вопросе его супруга Саша Черно. Поклонники стали подозревать, что пышнотелая звезда вышла замуж не случайно.
Поклонники считают, что Черно вышла замуж за Оганесяна, чтобы раздать долги

Многие участники проекта "Дом-2" поддержали Иосифа Оганесяна в желании покинуть реалити и отправиться в обычную жизнь. Они не раз критиковали парня за то, что он не хочет работать и очень ленив. На защиту Оганесяна встали поклонники, отметив, что его жена Саша Черно также ленива, как и он.

Примечательно, что после замужества Саша Черно раздала уже большую часть долгов. Фанаты отметили, девушка живет за счет мужа, отдавая все свои деньги, при этом еще и упрекает его в малом заработке. Многие сошлись во мнении, что участница проекта "Дом-2" вышла замуж не по любви, а по расчету.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:42

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