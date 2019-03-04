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Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина рассказала о его патологической любви к Наталье Фатеевой

Лариса Голубкина в программе “Далекие близкие” откровенно рассказала о том, что ее муж Андрей Миронов испытывал патологическую любовь к коллеге по цеху Наталье Фатеевой. В браке с артистом вдова прожила более десяти лет, а до нее он пользовался значительным спросом у женщин.
Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина рассказала о его патологической любви к Наталье Фатеевой

В статусе вдовы Голубкина находится уже более 30 лет, однако до сих пор тепло отзывается об Андрее Миронове. В студии актриса рассказала о патологической влюбленности артиста в Наталью Фатееву в 21-летнем возрасте, с коллегой они вместе сыграли в ленте “Три плюс два”. С артисткой Голубкина находилась в дружеских отношениях, та признавалась, что звезда “12 стульев” охвачен страстью и нередко она обнаруживала его у себя под окнами. Однако, именно Фатеева в 1963 году предложила актрисе познакомиться с Мироновым.
Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина рассказала о его патологической любви к Наталье Фатеевой

По мнению самой Голубкиной, в такую девушку, как Фатеева, трудно было не влюбиться. Артист трепетно ухаживал за возлюбленной, например, держал зонт на пляже для защиты от солнца или отмывал ее туфли. Коллега в итоге не устояла, у них был роман, но до свадьбы дело не дошло, пара рассталась. Став посредником знакомства Голубкиной и Миронова, Фатеева пропала из их жизни, а актер начал оказывать знаки внимания новой избраннице. Ему пришлось долго добиваться ее внимания, он трижды делал возлюбленной предложение, прежде чем услышал от нее согласие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:04

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