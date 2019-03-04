Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел, чтобы проводить дочь в Монако»

Валерий Блюменкранц очень переживает по поводу того, что не сможет воспитывать маленькую Монику на расстоянии, а также пропустит самые важные моменты в ее жизни. По словам проектанта, его бывшая жена Тата и ее новый избранник отсрочили поездку на две недели, а потому улетают в середине марта. В это время сам участник реалити будет на Острове Любви.Валерий Блюменкранц все намерен попросить руководство, чтобы его отпустили попрощаться с единственной дочерью. Если же разрешения не дадут, участник "Дома-2" даже готов сбежать. Примечательно, что отца совсем не волнует тот факт, что его наследницу будет воспитывать посторонний мужчина.