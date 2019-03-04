Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел, чтобы проводить дочь в Монако»
Валерий Блюменкранц сейчас находится на Острове Любви, где пытается оправиться после расставания с Ириной Пинчук. Именно там участник реалити-шоу "Дом-2" узнал, что его маленькая дочь улетает в Монако жить как минимум на несколько лет. Отец заявил, что он готов сбежать с острова ради прощания с маленькой наследницей.
Валерий Блюменкранц очень переживает по поводу того, что не сможет воспитывать маленькую Монику на расстоянии, а также пропустит самые важные моменты в ее жизни. По словам проектанта, его бывшая жена Тата и ее новый избранник отсрочили поездку на две недели, а потому улетают в середине марта. В это время сам участник реалити будет на Острове Любви.
Валерий Блюменкранц все намерен попросить руководство, чтобы его отпустили попрощаться с единственной дочерью. Если же разрешения не дадут, участник "Дома-2" даже готов сбежать. Примечательно, что отца совсем не волнует тот факт, что его наследницу будет воспитывать посторонний мужчина.
Валерий Блюменкранц очень переживает по поводу того, что не сможет воспитывать маленькую Монику на расстоянии, а также пропустит самые важные моменты в ее жизни. По словам проектанта, его бывшая жена Тата и ее новый избранник отсрочили поездку на две недели, а потому улетают в середине марта. В это время сам участник реалити будет на Острове Любви.
Валерий Блюменкранц все намерен попросить руководство, чтобы его отпустили попрощаться с единственной дочерью. Если же разрешения не дадут, участник "Дома-2" даже готов сбежать. Примечательно, что отца совсем не волнует тот факт, что его наследницу будет воспитывать посторонний мужчина.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:26