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Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел, чтобы проводить дочь в Монако»

Валерий Блюменкранц сейчас находится на Острове Любви, где пытается оправиться после расставания с Ириной Пинчук. Именно там участник реалити-шоу "Дом-2" узнал, что его маленькая дочь улетает в Монако жить как минимум на несколько лет. Отец заявил, что он готов сбежать с острова ради прощания с маленькой наследницей.
Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел, чтобы проводить дочь в Монако»

Валерий Блюменкранц очень переживает по поводу того, что не сможет воспитывать маленькую Монику на расстоянии, а также пропустит самые важные моменты в ее жизни. По словам проектанта, его бывшая жена Тата и ее новый избранник отсрочили поездку на две недели, а потому улетают в середине марта. В это время сам участник реалити будет на Острове Любви.

Валерий Блюменкранц все намерен попросить руководство, чтобы его отпустили попрощаться с единственной дочерью. Если же разрешения не дадут, участник "Дома-2" даже готов сбежать. Примечательно, что отца совсем не волнует тот факт, что его наследницу будет воспитывать посторонний мужчина.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:26

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