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Вдова Ивана Бортника рассказала о последних днях жизни актера

Вдова известного советского актера Ивана Бортника Татьяна Борзых откровенно рассказала в шоу “Ты не поверишь” о последних днях жизни знаменитости. Артист не хотел, чтобы друзья и близкие видели его больным и беспомощным.
Вдова Ивана Бортника рассказала о последних днях жизни актера

После смерти Бортника его вдова рассказала, что “уход” дался актеру тяжело. За пару лет непосредственно до смерти артист полностью ослеп, виной чему стало отслоение сетчатки. Несколько операций так и не помогли восстановить зрение, поэтому “глазами” знаменитости стала его супруга. Борзых отметила, что сперва ее муж стал просто видеть хуже, затем различал только черное и белое. Он не мог читать или смотреть телевизор, лишь иногда слушал радио. Гостей Иван Бортник больше тоже не принимал, поскольку не желал, чтобы они запомнили его таким беспомощным.
Вдова Ивана Бортника рассказала о последних днях жизни актера

За пару месяцев до смерти актер получил перелом шейки бедра, а провести операцию хирургам долгое время мешали другие заболевания звезды “Место встречи изменить нельзя”. Продолжительное пребывание в больнице, уверена вдова, ухудшило состояние ее мужа. Артист скончался прямо у жены на руках, подхватив воспаление легких. Деятель попросил попить несколько раз, затем захрипел, а когда Борзых пыталась перевернуть его на бок, произошла остановка сердца. Смерть настигла 79-летнего актера 4 января, со своей супругой он прожил в браке порядка 50 лет.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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