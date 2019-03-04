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СМИ: У дочери Ларисы Гузеевой роман с сыном Алики Смеховой

У дочери Ларисы Гузеевой роман с сыном Алики Смеховой, пишут отечественные СМИ. Молодые люди вместе со своими знаменитыми матерями появились на премьерном показе фильма «Ван Гоги» Сергея Ливнева в кинотеатре «Иллюзион».
СМИ: У дочери Ларисы Гузеевой роман с сыном Алики Смеховой

На премьере было множество звездных гостей. Алика Смехова приехала на показ картины своего первого супруга, замуж за которого вышла еще в 18 лет, в сопровождении сына от другого брака. Весь вечер 18-летний Артем Смехов провел около своей ровесницы Ольги Бухаровой - дочери Ларисы Гузеевой. Из кинотеатра молодые люди ушли вместе. По слухам, наследники Гузеевой и Смеховой знакомы с самого детства, однако искра между ними проскочила только теперь. Подтверждением этого является изменение статуса в социальных сетях. В своих микроблогах Ольга Бухарова и Артем Смехов указали, что «влюблены».

В окружении поговаривают, что звездные родительницы несказанно рады такому неожиданному повороту событий и даже оплатили неделю романтического отдыха в теплых краях для своих наследников. Знаменитые артистки уже строят большие планы на будущее и даже выбирают наряды, в которых будут блистать на свадьбе.
СМИ: У дочери Ларисы Гузеевой роман с сыном Алики Смеховой

К слову, дочь Ларисы Гузеевой не так давно рассталась со своим бойфрендом. Молодой человек предпочел наследнице известной актрисы и ведущей обычную девушку из московского Куркино. Ольга Бухарова тяжело пережила разрыв, однако взяла себя в руки и, судя по тому, что происходит в последнее время, кажется, нашла себе более достойную партию.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:44

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