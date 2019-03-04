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Татьяна Мусульбес хорошо заработала на разрыве Ирины Пинчук и Валерия Блюменкранца

Татьяна Мусульбес, как оказалось, хорошо заработала на разрыве Ирины Пинчук и Валерия Блюменкранца. Пока ее подруга после отдыха в Доминикане думает, возвращаться ли ей к возлюбленному и на проект "Дом-2", сама Мусульбес в Instagram сообщила, что число ее подписчиков выросло до 500 тысяч.
Татьяна Мусульбес хорошо заработала на разрыве Ирины Пинчук и Валерия Блюменкранца

Ни для кого не секрет, что участники реалити-шоу "Дом-2", в том числе и Татьяна Мусульбес, хорошо зарабатывают на рекламе в Instagram. Следовательно, неделю обсуждая разрыв отношений своей подруги Ирины Пинчук и ее возлюбленного Валерия Блюменкранца, девушка хорошо заработала, ведь за ее аккаунтом в социальной сети стали следить 500 тысяч подписчиков.

Поклонники продолжают удивляться, как руководство и телеведущие могут манипулировать участниками. Прежде Илья Яббаров считался злостным неплательщиком алиментов, теперь же он - один из лучших пап на проекте, Дмитрий Дмитренко сначала представлялся, как безвольный человек, а его жену Ольгу Рапунцель считали бездушной стервой, требующей слишком много. Теперь же телеведущие встали на сторону молодой матери и она стала несчастной женщиной, которой приходится выпрашивать подарки у скупого мужа.

Та же ситуация сложилась и с парой Ирины Пинчук и Валерия Блюменкранца. Сначала участницу "Дома-2" критиковали за то, что она так легко умчалась в Доминикану, где забыла о возлюбленном, теперь же девушка стала заложницей ситуации, ведь советы ей давала лучшая подруга Татьяна Мусульбес. Так или иначе, но разрыв принес свои плоды не только звезде реалити, но и самому проекту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:16

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