Анна Семенович рассказала о рецепте весенних блинов на Масленницу





В РФ приходит Масленица, и любители блинов начинают экспериментировать как с рецептами популярного блюда, так и с начинками, которых насчитывается огромное количество. Не осталась в стороне и телезвезда Анна Семенович, обнародовавшая собственный рецепт. Испеченный по ее методу продукт отлично подойдет тем, кто волнуется за свою фигуру и уже начинает готовиться к пляжному сезону.Для приготовления блинов Семенович берет по стакану муки и молока, два яйца и одну ложку сахара. Для приготовления теста нужно смешать муку с молоком, после чего вымесить тесто, добавить в него яйца, сахар, соль и оставшееся молоко. Потом певица дает тесту настояться не менее двух часов. На изготовленные блины следует положить заблаговременно подготовленные листья салата и йогурт. Блин необходимо свернуть вчетверо и перед подачей обжарить.