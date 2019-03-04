Гадалка предсказала Борису Моисееву смерть в 86-летнем возрасте





Как признался Борис Моисеев, однажды во время пребывания в Париже друзья порекомендовали ему посетить местную гадалку. Последняя с гостем была откровенна, прогнозируя ему смерть в 86 лет. Она также заявила, что творческий расцвет у артиста случится в 55 лет, и второе из предсказаний сбылось. В тот период певец много гастролировал, записывал новый альбом, а порой приходилось ночевать прямо на съемках. Однако итогом такой работы стал инсульт, случившийся через два года после юбилея, поэтому “расцвет” оказался слишком скоротечным.Моисеев надеется, что с первым прогнозом гадалка тоже что-то напутала. Артист с интересом относится к мистике, но делает это аккуратно. В частности, он придумал для себя ритуал “на удачу”, когда перед каждым концертом обходил весь зал с колокольчиком, а также дышал в обувь. Как уверяет певец, это помогало.