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Гадалка предсказала Борису Моисееву смерть в 86-летнем возрасте

Гадалка предсказала Борису Моисееву долгую жизнь, прогнозируя смерть артиста в 86-летнем возрасте. Об этом известный 65-летний певец рассказал в интервью журналу “СтарХит”.
Гадалка предсказала Борису Моисееву смерть в 86-летнем возрасте

Как признался Борис Моисеев, однажды во время пребывания в Париже друзья порекомендовали ему посетить местную гадалку. Последняя с гостем была откровенна, прогнозируя ему смерть в 86 лет. Она также заявила, что творческий расцвет у артиста случится в 55 лет, и второе из предсказаний сбылось. В тот период певец много гастролировал, записывал новый альбом, а порой приходилось ночевать прямо на съемках. Однако итогом такой работы стал инсульт, случившийся через два года после юбилея, поэтому “расцвет” оказался слишком скоротечным.
Гадалка предсказала Борису Моисееву смерть в 86-летнем возрасте

Моисеев надеется, что с первым прогнозом гадалка тоже что-то напутала. Артист с интересом относится к мистике, но делает это аккуратно. В частности, он придумал для себя ритуал “на удачу”, когда перед каждым концертом обходил весь зал с колокольчиком, а также дышал в обувь. Как уверяет певец, это помогало.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:24

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