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Дочь Ренаты Литвиновой затмила своим нарядом гостей на Неделе моды в Париже

Дочь отечественной актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна затмила своим нарядом гостей одного из показов в рамках Недели моды в Париже. 18-летняя наследница звезды побывала на показе новой коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga.
Дочь Ренаты Литвиновой затмила своим нарядом гостей на Неделе моды в Париже

Сопровождала дочь Рената Литвинова, она выбрала для себя классический образ, пока Ульяна предпочла более яркий и смелый наряд. В частности, девушка появилась на мероприятии в коротком бархатном платье, черных колготках, ботинках с шипами, набросив на плечи пальто, и дополнив образ некоторыми украшениями. Снимками дочери актриса поделилась с фолловерами посредством Instagram, где многие подписчики оценили образ 18-летней наследницы знаменитости.

По мнению подписчиков, дочь Литвиновой ничуть не уступала моделям, а ее фигура позволяет появляться на публике в таком образе. Некоторые отметили, что Ульяна могла и сама бы с легкостью подняться на подиум. Комплименты от пользователей Сети достались и самой актрисе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:30

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