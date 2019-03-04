Дочь Ренаты Литвиновой затмила своим нарядом гостей на Неделе моды в Париже

Сопровождала дочь Рената Литвинова, она выбрала для себя классический образ, пока Ульяна предпочла более яркий и смелый наряд. В частности, девушка появилась на мероприятии в коротком бархатном платье, черных колготках, ботинках с шипами, набросив на плечи пальто, и дополнив образ некоторыми украшениями. Снимками дочери актриса поделилась с фолловерами посредством Instagram, где многие подписчики оценили образ 18-летней наследницы знаменитости.По мнению подписчиков, дочь Литвиновой ничуть не уступала моделям, а ее фигура позволяет появляться на публике в таком образе. Некоторые отметили, что Ульяна могла и сама бы с легкостью подняться на подиум. Комплименты от пользователей Сети достались и самой актрисе.