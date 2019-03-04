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Рустам Солнцев прокомментировал заявление Ольги Бузовой о недостатке секса

Шоумен и бывший участник реалити "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал заявление телеведущей Ольги Бузовой о недостатке секса. Артист предложил устроить целое шоу наподобие "Замуж за Бузову", посвященное именно интиму с поющей телеведущей.
Рустам Солнцев прокомментировал заявление Ольги Бузовой о недостатке секса

Рустам Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал видео, созданное при содействии издания bloknot_stars. В ролике он прокомментировал нецензурное выражение Ольги Бузовой по поводу недостатка секса, которое телеведущая высказала в присутствии полного зала детей.

Рустам Солнцев осудил такое поведение звезды, а также поинтересовался, неужели на проекте "Замуж за Бузову" никто так и не соблазнил главную героиню. Затем шоумен добавил, что в таком случае нужно создать новое шоу, посвященное вопросу, который так волнует Ольгу Бузову.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:56

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