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Сергей Лазарев опубликовал совместный снимок с сыном с прогулки

Сергей Лазарев довольно редко публикует снимки личного характера в социальных сетях, но на этот раз он сделал исключение. Певец обнародовал сделанное на прогулке фото с сыном и домашними собаками.
Сергей Лазарев опубликовал совместный снимок с сыном с прогулки

Одним из последних постов известного исполнителя стал фотоснимок прогулки с наследником Никитой и двумя псами. Вместе с ними Лазарев прошелся по снежному парку, где надышался свежим воздухом, о чем написал в Instagram. «Лучший выходной дома», - гласит подпись к изображению артиста.

Судя по кадру, сын музыканта оказался в восторге от прогулки по снегу. Мальчик с довольным видом позирует на камеру, держа за руку улыбающегося звездного отца. Поклонники семьи порадовались за Сергея Лазарева и его отпрыска, написав в их адрес ряд приятных слов. «Мило смотритесь и прогулка на пользу», «Какие вы хорошие», - заметил другой комментатор, и многие согласились с ним, поблагодарив певца за публикацию этого изображения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:16

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