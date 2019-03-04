Сергей Лазарев опубликовал совместный снимок с сыном с прогулки
Сергей Лазарев довольно редко публикует снимки личного характера в социальных сетях, но на этот раз он сделал исключение. Певец обнародовал сделанное на прогулке фото с сыном и домашними собаками.
Одним из последних постов известного исполнителя стал фотоснимок прогулки с наследником Никитой и двумя псами. Вместе с ними Лазарев прошелся по снежному парку, где надышался свежим воздухом, о чем написал в Instagram. «Лучший выходной дома», - гласит подпись к изображению артиста.
Судя по кадру, сын музыканта оказался в восторге от прогулки по снегу. Мальчик с довольным видом позирует на камеру, держа за руку улыбающегося звездного отца. Поклонники семьи порадовались за Сергея Лазарева и его отпрыска, написав в их адрес ряд приятных слов. «Мило смотритесь и прогулка на пользу», «Какие вы хорошие», - заметил другой комментатор, и многие согласились с ним, поблагодарив певца за публикацию этого изображения.
Одним из последних постов известного исполнителя стал фотоснимок прогулки с наследником Никитой и двумя псами. Вместе с ними Лазарев прошелся по снежному парку, где надышался свежим воздухом, о чем написал в Instagram. «Лучший выходной дома», - гласит подпись к изображению артиста.
Судя по кадру, сын музыканта оказался в восторге от прогулки по снегу. Мальчик с довольным видом позирует на камеру, держа за руку улыбающегося звездного отца. Поклонники семьи порадовались за Сергея Лазарева и его отпрыска, написав в их адрес ряд приятных слов. «Мило смотритесь и прогулка на пользу», «Какие вы хорошие», - заметил другой комментатор, и многие согласились с ним, поблагодарив певца за публикацию этого изображения.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:16