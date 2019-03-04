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Доминик Джокер потратил на свадьбу с Екатериной Кокориной 5 миллионов рублей

Свадьба Доминика Джокера и его избранницы Екатерины Кокориной обошлась примерно в 5 млн рублей. На мероприятии присутствовали многие отечественные знаменитости.
Доминик Джокер потратил на свадьбу с Екатериной Кокориной 5 миллионов рублей

Джокер и Кокорина расписались еще в начале февраля, однако провести полноценную свадьбу пара решила только в конце месяца. Супруги отдали за торжество порядка 5 млн, в эту сумму входят затраты на наряд невесты, дорогие кольца с бриллиантами, а также ресторан. Певец выбрал свое любимое заведение на воде, где гостей угощали многими деликатесами. В частности, в меню присутствовали креветки, телятина, большое число салатов и солений, ризотто и многое другое.

Банкет в честь Доминика Джокера и его возлюбленной стартовал около восьми часов вечера, однако завершилось мероприятие только ближе к утру. По данным портала “СтарХит”, уже 9 марта новоиспеченные супруги намереваются отправиться в свадебное путешествие, для этих целей артисты выбрали Китай.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:04

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