Семья из Великобритании удалила желудки из-за боязни рака





Жительница Британии и два ее брата, проживающие в Уолсолле, обратились за помощью в клинику после кончины их матери и сестры от рака желудка. Медики посоветовали сделать операцию по удалению желудка, так как это якобы поспособствует предотвращению риска заболевания.В начале 2000-х их общей матери, которой в тот момент исполнилось 49 лет, диагностировали рак, и спустя шесть месяцев она умерла. Через 10 лет от этого недуга скончалась их сестра. Родственники ознакомились с медицинской книгой умершей, где прочитали о генетической предрасположенности к данному виду онкологии, после чего решились на операцию.Вмешательство хирургов прошло успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо и могут вести прежнюю жизнь, но определенные трудности со здоровьем у них имеются: теперь им приходится контролировать свой вес, также имеется недостаток некоторых витаминов, но все это мелочи по сравнению с опасным недугом.