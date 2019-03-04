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Семья из Великобритании удалила желудки из-за боязни рака

В Великобритании семья из трех человек перенесла операцию по удалению желудка после обследования, результаты которого подтвердили их предрасположенность к онкологии. На такую меру им предложили пойти врачи.

Семья из Великобритании удалила желудки из-за боязни рака

Жительница Британии и два ее брата, проживающие в Уолсолле, обратились за помощью в клинику после кончины их матери и сестры от рака желудка. Медики посоветовали сделать операцию по удалению желудка, так как это якобы поспособствует предотвращению риска заболевания.

В начале 2000-х их общей матери, которой в тот момент исполнилось 49 лет, диагностировали рак, и спустя шесть месяцев она умерла. Через 10 лет от этого недуга скончалась их сестра. Родственники ознакомились с медицинской книгой умершей, где прочитали о генетической предрасположенности к данному виду онкологии, после чего решились на операцию.

Вмешательство хирургов прошло успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо и могут вести прежнюю жизнь, но определенные трудности со здоровьем у них имеются: теперь им приходится контролировать свой вес, также имеется недостаток некоторых витаминов, но все это мелочи по сравнению с опасным недугом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00

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