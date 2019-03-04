Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль





В прессе отмечалось, что Иосиф Пригожин принял решение уехать из России, выбрав в качестве постоянного места жительства Израиль. Вместе с супругом якобы готова туда отправиться и певица Валерия. Продюсер на такие слова отреагировал эмоционально, назвав “сволочами” тех, кто распространяет клевету. Планов о переезде у деятеля нет, хотя его мать и проживает на территории Израиля, а он, как еврей, имеет возможность получить местный паспорт. Кроме того, иметь двойной гражданство ему не запрещает и закон РФ.По словам Пригожина, он считает глупостью утверждения о “неблагоприятной России”. Если бы он действительно мыслил подобным образом, то не становился бы доверенным лицом отечественного президента. Сведения о переезде муж Валерии назвал провокацией, отметив, что верит в будущее своей страны.