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Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль

Иосиф Пригожин опроверг слухи о своем намерении переехать в Израиль. Накануне об этом начали сообщать СМИ, называя причиной переезда “неблагоприятную обстановку” в России.
Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль

В прессе отмечалось, что Иосиф Пригожин принял решение уехать из России, выбрав в качестве постоянного места жительства Израиль. Вместе с супругом якобы готова туда отправиться и певица Валерия. Продюсер на такие слова отреагировал эмоционально, назвав “сволочами” тех, кто распространяет клевету. Планов о переезде у деятеля нет, хотя его мать и проживает на территории Израиля, а он, как еврей, имеет возможность получить местный паспорт. Кроме того, иметь двойной гражданство ему не запрещает и закон РФ.
Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль

По словам Пригожина, он считает глупостью утверждения о “неблагоприятной России”. Если бы он действительно мыслил подобным образом, то не становился бы доверенным лицом отечественного президента. Сведения о переезде муж Валерии назвал провокацией, отметив, что верит в будущее своей страны.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:50

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