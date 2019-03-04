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Анастасия Волочкова написала на бывшего шофера еще одно заявление о клевете

Анастасия Волочкова написала на своего бывшего шофера Александра Скиртача еще одно заявление, обвиняя мужчину в клевете. Об этом отечественная балерина сообщила своим поклонникам посредством поста в Instagram.
Анастасия Волочкова написала на бывшего шофера еще одно заявление о клевете

Анастасия Волочкова побывала на программе “Русские сенсации”, где снова встретилась с бывшим шофером. По словам балерины, полгода, проведенные в СИЗО, а также официальные обвинительные заключения суда не повлияли на мужчину, он по-прежнему ведет себя вызывающе и пытается отомстить экс-работодательнице, обвиняя ее и позволяя нелицеприятно высказываться в адрес танцовщицы.
Анастасия Волочкова написала на бывшего шофера еще одно заявление о клевете

На фоне этого Волочкова приняла решение снова написать на Скиртача заявление в органы правопорядка. Балерина уверена, что стала не единственной жертвой мужчины и его жены, считая бывшего сотрудника мошенником. Она вспомнила, что однажды шофер выманил у нее деньги якобы на похороны матери, а затем оказалось, что женщина жива. Звезда считает возмутительным то, что мужчина так открыто озвучивает клевету о ее личной жизни, затрагивая в том числе дочь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

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