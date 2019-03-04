Сергей Шнуров покидает Instagram ради Telegram

На аккаунт Шнурова подписаны 4,5 миллиона человек, которые следят за жизненными событиями любимого музыканта. Накануне лидер питерской рок-группы «Ленинград» обнародовал видеоролик в соцсети, где порассуждал о происходящих блокировках, предполагая, что его посты удаляли из-за жалоб недоброжелателей. Поэтому отныне поклонникам его творчества придется искать страницу кумира в мессенджере Telegram.Нередко в собственных публикациях Сергей Шнуров с иронией отзывается на острые социальные или политические темы. Так, прежде он написал стихотворения о нардепе Милонове и балерине Анастасии Волочковой. Недавно певец удалил все посты в Instagram, и его страница одно время была полностью пустой.