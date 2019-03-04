Масленица: История и традиции весеннего праздника





В старину Масленица ассоциировалась с плодородием, а чучело, символизирующее зиму, тогда связывали именно с хорошим урожаем. Считалось, что при сожжении куклы земля насыщалась нужными ей веществами, после чего давала много запасов. Еще одним главным символом праздника считаются блины - как олицетворение Солнца. Чтобы был хороший урожай, крестьяне верили, что нужно задобрить светило или "умаслить" его. Отсюда и пошло название праздника.Всеми любимое лакомство на Руси появилось более тысячи лет назад – собственным рецептом приготовления блинов, которые ели с маслом, сметаной, рыбой, икрой, овощной начинкой, медом или вареньем, располагала каждая хозяйка. Для блинов использовали несколько видов муки - пшеничную, кукурузную, овсяную и даже гречневую. По сей день блины, рецепты приготовления которых, за истекшие столетия, претерпели множество изменений, считаются русским традиционным блюдом и любимым угощением в каждом доме.Издавна люди верили в некоторые приметы и следовали обычаям. Так, первый блин всегда отдавали нищему или просто клали на окно, чтобы вспомнить всех умерших. Печь их в первый день Масленицы нужно было в тишине, при этом вспоминая всех, кого нет рядом, их слова и лица. Затем эти блины выносили на улицу и раздавали птицам. Считалось, что они попадали на небеса, где лакомствами угощались умершие, а взамен они просили у Бога благополучия для своей семьи.Незамужние девушки также имели свои приметы. Считалось, что нужно выйти на улицу и угостить первого встретившегося мужчину, спросив его имя. Так можно было узнать, как зовут суженного. Чтобы упрочить семейные узы, важно вечером, в первый день Масленицы, собрать всю семью за столом. Существовало также много заговоров на блины, с помощью которых можно не только улучшить благополучие семьи, но и наладить отношения с возлюбленными.Если блины красивые и пышные - то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают - к неприятностям. Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче станет дом, а если мало блинов хозяйка испечет, то и урожая не будет. На Масленицу всегда в старину сооружали качели, раскачивались на них, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай, считалось, будет больше других. Также катались на санях - кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный. Если в канун Масленицы шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз - лето будет не жарким и урожай будет хорошим. Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится. Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки. На Масленицу старое простить - в жизнь новое пустить. Если на Масленицу идет снег - будет урожай гречки.На Масленицу каждый день недели имеет свое собственное название.Масленичная неделя в старину была переполнена торжественными делами – каждый день был заполнен многочисленными забавами, обрядовыми и не обрядовыми действиями, религиозными и традиционными играми.Понедельник называли "встречей". Именно в этот день принято было кататься с горки на санях, чтобы узнать, хороший ли будет урожай. Вторник получил название "заигрыш", нужно было придумывать различные игры, вознаграждением в которых были блины.Среда считалась "лакомкой". В этот день принято было готовить блины по собственным рецептам, также по некоторым признакам узнавали, какой в доме мужчина. Так, если молодой человек выбирал лакомство с икрой, это свидетельствовало о его мужественности и храбрости. Он считался главой семьи, защищающим жену и детей. Блины с красной икрой были признаком интеллигентности, с сыром - того, что у мужчины нежная натура, и он во всем будет слушаться свою жену. Если мужчина предпочитал сметану, значит он не имел собственного мнения, таким человеком легко манипулировать. Блины с маслом выбирал, как считалось, мужчина, который ничего в жизни не даст, кроме ласковых слов, а с джемом - любвеобильный и часто меняющий дам сердца.Четверг получил название "разгуляй". В этот день нужно было ездить на лошадях вокруг деревни, но делать это именно по "солнышку", помогая ему приблизить наступление весны. Также в этот день строили снежные города, а затем устраивали снежные "войны".В пятницу устраивали "тещины вечера", зятьев принято было угощать вкуснейшими блинами. В субботу - "золовкины посиделки". В это день нужно было идти в гости к друзьям и родным, где гостей угощали аналогичными блюдами."Прощенное воскресенье" - день, когда принято забывать все обиды и просить прощения у близких и друзей. После этого песнями и плясками провожают Масленицу.Масленица ранее отмечалась две недели, однако затем праздник сократили до семи дней. Тем не менее, до сих пор сохранилась одна из самых главных традиций - делать куклу, символизирующую зиму, а затем сжечь ее, чтобы весна пришла как можно быстрее.