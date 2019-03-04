Ученые: Шпинат поможет людям избавиться от гипертонии





Они уверяют, что для нормализации кровеносного давления стоит добавить в ежедневный рацион листья шпината. Специалисты отмечают, что растение содержит в себе большой процент калия, который способен бороться с гипертонией. В копилку к его полезным свойствам ученые относят наличие витаминов А, К и магния. Благодаря своей насыщенности полезными микроэлементами шпинат оказывает положительное влияние на кровеносную систему человека.Эксперты советуют не считать это растение панацеей, так как оно будет работать только в комплексе с правильным питанием и умеренными физическими нагрузками. Наиболее благоприятным периодом для употребления шпината считают весну.