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Ученые: Шпинат поможет людям избавиться от гипертонии

Многие люди страдают от повышенного давления и не знают, как с ним бороться. Ученые рассказали, что при гипертонии способен помочь шпинат.

Ученые: Шпинат поможет людям избавиться от гипертонии

Они уверяют, что для нормализации кровеносного давления стоит добавить в ежедневный рацион листья шпината. Специалисты отмечают, что растение содержит в себе большой процент калия, который способен бороться с гипертонией. В копилку к его полезным свойствам ученые относят наличие витаминов А, К и магния. Благодаря своей насыщенности полезными микроэлементами шпинат оказывает положительное влияние на кровеносную систему человека.

Эксперты советуют не считать это растение панацеей, так как оно будет работать только в комплексе с правильным питанием и умеренными физическими нагрузками. Наиболее благоприятным периодом для употребления шпината считают весну.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:24

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