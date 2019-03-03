Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова решила пойти по стопам отца
В Instagram-аккаунте Кристины Асмус появился снимок ее дочери Анастасии, держащей в руках свою гитару. По словам звезды, девочка пошла по стопам своего отца Гарика Харламова.
Асмус опубликовала в социальной сети изображение родной дочери, которую подписала Анастасией Эдуардовной Суровой. Так супруга резидента Comedy Club, шутя, намекнула, что дочь собирается посвятить себя исполнению авторских песен, чем занимается и ее родитель, выступающий на сцене под ником Эдуард Суровый.
Многие юзеры положительно ответили на этот пост Кристины Асмус. По их мнению, репертуар Сурового в исполнении ее дочери прозвучал бы еще более смешно и злободневно. Лайки дочери Гарика Харламова поставили многие подписчики, включая двух звезд отечественного шоу-бизнеса: поп-исполнительницы Глюкозы и известного актера Михаила Галустяна.
Асмус опубликовала в социальной сети изображение родной дочери, которую подписала Анастасией Эдуардовной Суровой. Так супруга резидента Comedy Club, шутя, намекнула, что дочь собирается посвятить себя исполнению авторских песен, чем занимается и ее родитель, выступающий на сцене под ником Эдуард Суровый.
Многие юзеры положительно ответили на этот пост Кристины Асмус. По их мнению, репертуар Сурового в исполнении ее дочери прозвучал бы еще более смешно и злободневно. Лайки дочери Гарика Харламова поставили многие подписчики, включая двух звезд отечественного шоу-бизнеса: поп-исполнительницы Глюкозы и известного актера Михаила Галустяна.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:30