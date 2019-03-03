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Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова решила пойти по стопам отца

В Instagram-аккаунте Кристины Асмус появился снимок ее дочери Анастасии, держащей в руках свою гитару. По словам звезды, девочка пошла по стопам своего отца Гарика Харламова.
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова решила пойти по стопам отца

Асмус опубликовала в социальной сети изображение родной дочери, которую подписала Анастасией Эдуардовной Суровой. Так супруга резидента Comedy Club, шутя, намекнула, что дочь собирается посвятить себя исполнению авторских песен, чем занимается и ее родитель, выступающий на сцене под ником Эдуард Суровый.

Многие юзеры положительно ответили на этот пост Кристины Асмус. По их мнению, репертуар Сурового в исполнении ее дочери прозвучал бы еще более смешно и злободневно. Лайки дочери Гарика Харламова поставили многие подписчики, включая двух звезд отечественного шоу-бизнеса: поп-исполнительницы Глюкозы и известного актера Михаила Галустяна.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:30

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