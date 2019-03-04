Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов на вокальное мероприятие





Телерадиокорпорация «Кан» взяла на себя ответственность за проведение конкурса и теперь обязуется вернуть все билеты в продажу при условии, что подозрения окажутся обоснованными. На данный момент существуют лишь догадки, что несколько сотен мест были реализованы для представителей различных структур и знаменитостей, а не широкой публики.Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан ранее заявлял, что правоохранительные органы будут принимать оперативные меры в случае попытки перепродажи билетов на «Евровидение». Он отметил, что такая спекуляция недопустима на мероприятии мирового масштаба. Намерения превратить событие в способ мошенничества будут сразу пресекаться.Вокальный конкурс в 2019 году состоится в Тель-Авиве. Церемония открытия назначена на 14 мая.