Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов на вокальное мероприятие
Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов на вокальное мероприятие. Они заподозрили, что лучшие места продали местным знаменитостям.
Телерадиокорпорация «Кан» взяла на себя ответственность за проведение конкурса и теперь обязуется вернуть все билеты в продажу при условии, что подозрения окажутся обоснованными. На данный момент существуют лишь догадки, что несколько сотен мест были реализованы для представителей различных структур и знаменитостей, а не широкой публики.
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан ранее заявлял, что правоохранительные органы будут принимать оперативные меры в случае попытки перепродажи билетов на «Евровидение». Он отметил, что такая спекуляция недопустима на мероприятии мирового масштаба. Намерения превратить событие в способ мошенничества будут сразу пресекаться.
Вокальный конкурс в 2019 году состоится в Тель-Авиве. Церемония открытия назначена на 14 мая.
Телерадиокорпорация «Кан» взяла на себя ответственность за проведение конкурса и теперь обязуется вернуть все билеты в продажу при условии, что подозрения окажутся обоснованными. На данный момент существуют лишь догадки, что несколько сотен мест были реализованы для представителей различных структур и знаменитостей, а не широкой публики.
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан ранее заявлял, что правоохранительные органы будут принимать оперативные меры в случае попытки перепродажи билетов на «Евровидение». Он отметил, что такая спекуляция недопустима на мероприятии мирового масштаба. Намерения превратить событие в способ мошенничества будут сразу пресекаться.
Вокальный конкурс в 2019 году состоится в Тель-Авиве. Церемония открытия назначена на 14 мая.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:16