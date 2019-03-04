В Букингемском дворце опровергли желание Меган Маркл воспитывать ребенка в гендерно-нейтральном стиле
Представители Букингемского дворца не подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что Меган Маркл намеревается воспитывать будущего ребенка в гендерно-нейтральном стиле. Об этом сообщил пресс-секретарь британской резиденции.
Не так давно в СМИ начали публиковать сведения о том, что Меган Маркл при воспитании ребенка не будет акцентировать внимание на его половой принадлежности, придерживаясь гендерной нейтральности. Обычно в Букингемском дворце оставляют без внимания слухи о герцогине Сассекской, но на этот раз там решили опровергнуть озвученную информацию. Представители объяснили, что данные не соответствуют действительности, являясь домыслами со стороны недобросовестных журналистов.
Слухи о желании Меган Маркл использовать “прогрессивный подход” в воспитании начало распространять издание Vanity Fair, ссылаясь якобы на слова подруги жены принца Гарри. Косвенным намеком на подтверждение этих слов в прессе посчитали стиль проведения посвященной ребенку вечеринки в Нью-Йорке. Гостям мероприятия бывшая актриса вручила в качестве подарков кашемировые свитера. Также источники утверждают, что герцогиня ждет мальчика, тогда как официальные представители пары настаивают, что пол малыша до сих пор неизвестен.
Не так давно в СМИ начали публиковать сведения о том, что Меган Маркл при воспитании ребенка не будет акцентировать внимание на его половой принадлежности, придерживаясь гендерной нейтральности. Обычно в Букингемском дворце оставляют без внимания слухи о герцогине Сассекской, но на этот раз там решили опровергнуть озвученную информацию. Представители объяснили, что данные не соответствуют действительности, являясь домыслами со стороны недобросовестных журналистов.
Слухи о желании Меган Маркл использовать “прогрессивный подход” в воспитании начало распространять издание Vanity Fair, ссылаясь якобы на слова подруги жены принца Гарри. Косвенным намеком на подтверждение этих слов в прессе посчитали стиль проведения посвященной ребенку вечеринки в Нью-Йорке. Гостям мероприятия бывшая актриса вручила в качестве подарков кашемировые свитера. Также источники утверждают, что герцогиня ждет мальчика, тогда как официальные представители пары настаивают, что пол малыша до сих пор неизвестен.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:07