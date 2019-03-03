Mercedes показал в рекламном ролике преодоление гравитации внедорожником G-Wagen





Запись сделана так, что никакого подвоха и не заметишь, потому что машина проезжает по ровной трассе. Вскоре по мере продвижения ролика внедорожник едет по сильно наклонной глади, по которой G-Wagen уже давно скатился бы вниз.Пунта Негра предствляет собой бетонный комплекс длиной 701 метр, проходящий через аргентинскую реку Сан-Хуан. Mercedes решил протестировать машину именно G-класса, так как он отмечает в 2019 году свое 40-летие.Все годы транспортные средства этого сегмента неустанно развивались, сохраняя свои главные преимущества и особенности. В компании заявили, что его "ДНК мощнее текущих тенденций", поэтому G-Wagen смог бросить вызов как течению времени, так и гравитации. Все это производитель наглядно продемонстрировал в опубликованной записи.