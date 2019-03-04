АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Опубликован ТОП-5 китайских моделей по выручке с продаж

По информации отечественных аналитиков, за январь 2019 года россияне потратили на покупку китайских транспортных средств почти 81,5 миллиарда рублей. В итоге, они составили ТОП-5 самых популярных моделей из «поднебесной».
Опубликован ТОП-5 китайских моделей по выручке с продаж

На первой строчке рейтинга находится кроссовер Geely Atlas – за январь удалось реализовать 330 машин на сумму почти 430 миллионов рублей. Следом расположился Haval H6 с показателем в 381 миллион рублей и 254 проданных транспортных средства. ТОП-3 закрывает Chery Tiggo 5 – суммарно реализовано 182 машины за 207 миллионов рублей.

Четвёртое место у Lifan X60 с выручкой в 131,1 миллиона рублей и продажами 131 автомобиля. Заключительная строчка за Zotye T600 – 112 проданных автомобилей, за которые продавцы получили почти 100 миллионов рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: У дочери Ларисы Гузеевой роман с
Поклонники считают, что Черно вышла
Анна Семенович рассказала о рецепте
Дочь Ренаты Литвиновой затмила своим
Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел,
Гадалка предсказала Борису Моисееву
Татьяна Мусульбес хорошо заработала на
Сергей Лазарев опубликовал совместный
В Китае открылась «марсианская база»
Доминик Джокер потратил на свадьбу с
Семья из Великобритании удалила желудки
Рустам Солнцев прокомментировал
Сергей Шнуров покидает Instagram ради
Иосиф Пригожин опроверг слухи о
Анастасия Волочкова написала на бывшего
Супруга Николая Валуева Галина
Опубликован ТОП-5 китайских моделей по
Ученые: Шпинат поможет людям избавиться
Организаторы «Евровидения»
В Букингемском дворце опровергли
Авторы песни группы “Тату” “Нас не
Масленица: История и традиции весеннего
Главу Amazon призвали удалить материалы
Певица Варвара поделилась с
Юлия Пересильд окунулась в снег в одном
Австралийский дайвер подружился с
Автопроизводитель Geely значительно
В США намерены создать лазерное оружие
Во Франции призвали не злоупотреблять
В Ferrari решили убрать Mission Winnow
Просмотреть все новости