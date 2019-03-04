Опубликован ТОП-5 китайских моделей по выручке с продаж
По информации отечественных аналитиков, за январь 2019 года россияне потратили на покупку китайских транспортных средств почти 81,5 миллиарда рублей. В итоге, они составили ТОП-5 самых популярных моделей из «поднебесной».
На первой строчке рейтинга находится кроссовер Geely Atlas – за январь удалось реализовать 330 машин на сумму почти 430 миллионов рублей. Следом расположился Haval H6 с показателем в 381 миллион рублей и 254 проданных транспортных средства. ТОП-3 закрывает Chery Tiggo 5 – суммарно реализовано 182 машины за 207 миллионов рублей.
Четвёртое место у Lifan X60 с выручкой в 131,1 миллиона рублей и продажами 131 автомобиля. Заключительная строчка за Zotye T600 – 112 проданных автомобилей, за которые продавцы получили почти 100 миллионов рублей.
На первой строчке рейтинга находится кроссовер Geely Atlas – за январь удалось реализовать 330 машин на сумму почти 430 миллионов рублей. Следом расположился Haval H6 с показателем в 381 миллион рублей и 254 проданных транспортных средства. ТОП-3 закрывает Chery Tiggo 5 – суммарно реализовано 182 машины за 207 миллионов рублей.
Четвёртое место у Lifan X60 с выручкой в 131,1 миллиона рублей и продажами 131 автомобиля. Заключительная строчка за Zotye T600 – 112 проданных автомобилей, за которые продавцы получили почти 100 миллионов рублей.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:30