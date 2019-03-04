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Авторы песни группы “Тату” “Нас не догонят” требуют 4 миллиона рублей от российского телеканала

Авторы композиции “Нас не догонят”, известной в исполнении группы “Тату”, требуют порядка 4 млн рублей от одного из отечественных телеканалов. Соответствующий иск поступил в Савеловский суд Москвы.
Авторы песни группы “Тату” “Нас не догонят” требуют 4 миллиона рублей от российского телеканала

Причиной для обращения в суд послужил посвященный празднованию Нового года выпуск на одном из отечественных телеканалов. В рамках эфира другие артисты исполнили песню “Нас не догонят”, не получив предварительного разрешения от авторов композиции. Авторами иска оказались композиторы, а также бывшие продюсеры группы “Тату”. Во время общения с журналистами Елена Кипер объяснила, что казус произошел в канун 2018 года, ни Елены Катиной, ни Юлии Волковой в студии не было, а у других звезд нет права самовольно исполнять хит.

При попытке истцов связаться с руководством телеканала ответа от последнего не последовало. Такое игнорирование продолжалось на протяжении целого года, поэтому в итоге “пострадавшая” сторона приняла решение добиться справедливости через суд. В частности, авторы “Нас не догонят” намереваются получить компенсацию от телеканала в размере 4 млн рублей.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:04

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