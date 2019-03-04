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Певица Варвара поделилась с поклонниками собственным рецептом блинов для похудения

Отечественная певица Варвара решила поделиться со своими поклонниками собственным рецептом блинов. Об этом 45-летняя артистка рассказала во время общения со СМИ.
Певица Варвара поделилась с поклонниками собственным рецептом блинов для похудения

Особенность блинчиков от Варвары в том, что они максимально полезны и не представляют угрозы для фигуры. Певица использует льняную муку, поскольку там больше витаминов и важных для организма микроэлементов, а при регулярном употреблении такого блюда можно похудеть. Для приготовления блинов достаточно смешать льняную муку (0,5 стакана) с рисовой или овсяной (один стакан). Также потребуются разрыхлитель, куриное яйцо, ложка меда и около стакана молока. Можно добавить сахар и дать смеси настояться, а затем жарить на сковороде с антипригарным покрытием.
Певица Варвара поделилась с поклонниками собственным рецептом блинов для похудения

По словам Варвары, такой рецепт она решила использовать в преддверии Масленицы, когда хочется чего-то вкусного, но останавливает желание сохранить фигуру. После такого угощения не стоит беспокоиться о лишнем весе, а о пользе льна науке известно давно.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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