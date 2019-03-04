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Юлия Пересильд окунулась в снег в одном купальнике

Юлия Пересильд поделилась с подписчиками в Instagram видео со своего активного отдыха. На нем актриса окунулась в снег в одном купальнике.
Юлия Пересильд окунулась в снег в одном купальнике

Звезда относит себя к людям с отличным здоровьем именно благодаря таким процедурам закаливания. Она смело прыгнула в снежный сугроб в Ханты-Мансийске, о чем поспешила рассказать своим поклонникам. Весна еще не дошла в эти края, и знаменитость, пользуясь случаем, отправилась туда за эмоциями. В компании своих подруг она испытала на себе традиционное русское развлечение в морозную погоду. После веселого закаливания артистка отправилась греться в бассейн.

Юлия Пересильд только кажется хрупкой беззащитной девушкой. Она разрушает это стереотипное мнение не только смелым купанием в снегу, но и увлечением совсем не женским видом спорта. Недавно актриса пошла на тренировки по боксу и уже может постоять за себя в случае опасности.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:00

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