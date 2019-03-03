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Ирина Дубцова трогательно поздравила сына Артема с 13-летием

Отечественная певица Ирина Дубцова трогательно поздравила своего сына Артема с днем рождения. Мальчику исполняется 13 лет, а посвященный ему пост артистка опубликовала в Instagram.
Ирина Дубцова трогательно поздравила сына Артема с 13-летием

В своем профиле в соцсети Ирина Дубцова разместила фото сына, назвав его “малышом”. Певица призналась, что появление наследника изменило ее жизнь, и сейчас она считает Артема своим лучшим другом. Артистка с гордостью заявляет, что мальчик растет хорошим человеком, он отличается своей дипломатичностью и ответственностью, в то же время юноша принципиален и чуток. Знаменитость отметила хорошее чувство юмора сына, добавив, что ей никогда не приходилось за него краснеть, и она верит, что наследник не заставит ее плакать. На 18-летие Дубцова пообещала мальчику подарить “тачку”, вероятно, имея в виду автомобиль. “Люблю тебя до Луны”, — заключила звезда.

Поклонники умилились такому трогательному поздравлению и присоединились к нему, желая юному сыну певицы успехов во всех делах. Публика отметила, что наследник Дубцовой растет милым и умным, поэтому мать наверняка сможет им гордиться.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16

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