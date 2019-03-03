Певица Наталья Гулькина раскритиковала своих коллег по шоу-бизнесу
Отечественная певица Наталья Гулькина во время общения со СМИ выступила с критикой в адрес своих коллег по шоу-бизнесу. По мнению участницы группы “Мираж”, многие из них не заслужили той славы, которую имеют.
После ухода из “Миража” карьера Натальи Гулькиной не начала развиваться лучше, с началом XXI века о певице стали забывать, и даже возрождение группы в качестве дуэта с Маргаритой Суханкиной не исправило ситуацию. По мнению артистки, жизнь обошлась с ней несправедливо, поскольку не имеющие реального таланта звезды все чаще получают звание Народного артиста, а телевидение заполняет музыкальный “мусор”. Многие современные исполнители, по мнению Гулькиной, бездарны, а их песни — “никакие”.
Артистка пожаловалась, что когда приносишь к редакторам достойный материал, его называют “неформатом”, заявляя, что такое не будут слушать. Всему виной захватившая творческую сферу “мафия”, когда без богатого ухажера или мужа-продюсера невозможно добиться успеха.
В Москве 28 марта состоится сольный концерт Гулькиной, но в процессе его организации она столкнулась с рядом проблем и препятствий. Знаменитость не исключает, что намеченное на конец месяца мероприятие может стать последним в ее карьере юбилейным концертом.
После ухода из “Миража” карьера Натальи Гулькиной не начала развиваться лучше, с началом XXI века о певице стали забывать, и даже возрождение группы в качестве дуэта с Маргаритой Суханкиной не исправило ситуацию. По мнению артистки, жизнь обошлась с ней несправедливо, поскольку не имеющие реального таланта звезды все чаще получают звание Народного артиста, а телевидение заполняет музыкальный “мусор”. Многие современные исполнители, по мнению Гулькиной, бездарны, а их песни — “никакие”.
Артистка пожаловалась, что когда приносишь к редакторам достойный материал, его называют “неформатом”, заявляя, что такое не будут слушать. Всему виной захватившая творческую сферу “мафия”, когда без богатого ухажера или мужа-продюсера невозможно добиться успеха.
В Москве 28 марта состоится сольный концерт Гулькиной, но в процессе его организации она столкнулась с рядом проблем и препятствий. Знаменитость не исключает, что намеченное на конец месяца мероприятие может стать последним в ее карьере юбилейным концертом.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00