Певица Наталья Гулькина раскритиковала своих коллег по шоу-бизнесу





После ухода из “Миража” карьера Натальи Гулькиной не начала развиваться лучше, с началом XXI века о певице стали забывать, и даже возрождение группы в качестве дуэта с Маргаритой Суханкиной не исправило ситуацию. По мнению артистки, жизнь обошлась с ней несправедливо, поскольку не имеющие реального таланта звезды все чаще получают звание Народного артиста, а телевидение заполняет музыкальный “мусор”. Многие современные исполнители, по мнению Гулькиной, бездарны, а их песни — “никакие”.Артистка пожаловалась, что когда приносишь к редакторам достойный материал, его называют “неформатом”, заявляя, что такое не будут слушать. Всему виной захватившая творческую сферу “мафия”, когда без богатого ухажера или мужа-продюсера невозможно добиться успеха.В Москве 28 марта состоится сольный концерт Гулькиной, но в процессе его организации она столкнулась с рядом проблем и препятствий. Знаменитость не исключает, что намеченное на конец месяца мероприятие может стать последним в ее карьере юбилейным концертом.