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Автопроизводитель Geely значительно нарастил продажи в России

За последние годы китайские автоконцерны постепенно захватывают свою долю на российском рынке. Компаниям не всегда удаётся достичь весомых показателей, однако у бренда Geely получилось добиться определённых результатов.
Автопроизводитель Geely значительно нарастил продажи в России

В течение февраля было продано 528 экземпляров их автомобилей, а это на 367% превышает прошлогодние аналогичные показатели. Подобный рост эксперты связывают с обычной ценовой стратегией. Дело в том, что даже повышение НДС с 18% до 20% не повлияло на стоимость всего модельного ряда китайского концерна.

Стоит напомнить, что в 2019 году на отечественном авторынке можно приобрести кроссовер Atlas с полным или передним приводом, а также переднеприводный паркетник Emgrand X7 и седаны Emgrand GT и Emgrand 7.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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