Автопроизводитель Geely значительно нарастил продажи в России





В течение февраля было продано 528 экземпляров их автомобилей, а это на 367% превышает прошлогодние аналогичные показатели. Подобный рост эксперты связывают с обычной ценовой стратегией. Дело в том, что даже повышение НДС с 18% до 20% не повлияло на стоимость всего модельного ряда китайского концерна.Стоит напомнить, что в 2019 году на отечественном авторынке можно приобрести кроссовер Atlas с полным или передним приводом, а также переднеприводный паркетник Emgrand X7 и седаны Emgrand GT и Emgrand 7.