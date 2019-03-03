АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал 26 миллионов просмотров на YouTube

Клип Виктории Дайнеко на песню «Бей себя» набрал 26 миллионов просмотров на YouTube. Неожиданной для самой себя новостью певица поделилась в своем Intagram.

Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал 26 миллионов просмотров на YouTube

Премьера сингла состоялась еще 12 мая 2014 года. Автором музыки и текста выступил Дмитрий Монатик, а режиссером клипа на композицию – Марат Адельшин. На главную роль пригласили модель из Великобритании Стивена Джеймса.

Артистка сыграла роль роковой обольстительницы в очень откровенных нарядах. По признанию самой знаменитости, работа была для нее экспериментальной, так как она предстала совершенно в новом амплуа. Дайнеко ассоциировалась у поклонников с романтичными и нежными композициями, которые составили основную часть ее репертуара.

Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал 26 миллионов просмотров на YouTube

Девушка поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают по поводу этого клипа. Пользователи оставили положительные отзывы, отметив, что ролик вполне обоснованно набрал рекордное количество просмотров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes показал в рекламном ролике
Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал
Светлана Лобода покинула Россию ради
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Зара и Нюша выступили на открытии
Певица София Ротару вернулась на сцену
Ученые: Макароны первыми изобрели
Ирина Дубцова трогательно поздравила
В возрасте 65 лет скончался украинский
СМИ выяснили, как сложилась судьба
Ученые из США назвали лучшие
Samsung планирует начать поставлять
«Уральские пельмени» станцевали в
Юлия Проскурякова рассказала о своем
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
В Саратове 5-летний ребенок на
Эксперты рассказали о самом дорогом
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей
Разведенная Ани Лорак похвасталась
Эксперты рассказали, как без проблем
Анна Калашникова во время беременности
Екатерина Климова покорила поклонников
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Просмотреть все новости