Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал 26 миллионов просмотров на YouTube
Клип Виктории Дайнеко на песню «Бей себя» набрал 26 миллионов просмотров на YouTube. Неожиданной для самой себя новостью певица поделилась в своем Intagram.
Премьера сингла состоялась еще 12 мая 2014 года. Автором музыки и текста выступил Дмитрий Монатик, а режиссером клипа на композицию – Марат Адельшин. На главную роль пригласили модель из Великобритании Стивена Джеймса.
Артистка сыграла роль роковой обольстительницы в очень откровенных нарядах. По признанию самой знаменитости, работа была для нее экспериментальной, так как она предстала совершенно в новом амплуа. Дайнеко ассоциировалась у поклонников с романтичными и нежными композициями, которые составили основную часть ее репертуара.
Девушка поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают по поводу этого клипа. Пользователи оставили положительные отзывы, отметив, что ролик вполне обоснованно набрал рекордное количество просмотров.
Премьера сингла состоялась еще 12 мая 2014 года. Автором музыки и текста выступил Дмитрий Монатик, а режиссером клипа на композицию – Марат Адельшин. На главную роль пригласили модель из Великобритании Стивена Джеймса.
Артистка сыграла роль роковой обольстительницы в очень откровенных нарядах. По признанию самой знаменитости, работа была для нее экспериментальной, так как она предстала совершенно в новом амплуа. Дайнеко ассоциировалась у поклонников с романтичными и нежными композициями, которые составили основную часть ее репертуара.
Девушка поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают по поводу этого клипа. Пользователи оставили положительные отзывы, отметив, что ролик вполне обоснованно набрал рекордное количество просмотров.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:00