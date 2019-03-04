В США намерены создать лазерное оружие для бронемашин





По имеющимся сведениям, в планы Пентагона входит создание высокоэнергетического лазерного оружия на шасси бронетранспортера Stryker. Также власти рассмотрят возможность повышения эффективности использования установки HEL. Особый интерес у специалистов вызывает управление лазерным лучом, а также способы охлаждения такого типа оружия.В Пентагоне надеются получить компактное оружие с возможностью его установки на бронемашины Stryker. Военные США желают добиться результата, при котором на развертывание лазерной установки требуется максимум 5 минут при временном промежутке между выстрелами не более 0,02 секунды. Впрочем, эксперты считают, что в ближайшем будущем такое вооружение не будет иметь достаточной мощности для противодействия бронетехнике, а для иных целей можно использовать более простые в управлении аналоги.