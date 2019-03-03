АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Светлана Лобода покинула Россию ради тура по Канаде и США

Известная певица Светлана Лобода покинула Россию и отправилась в Канаду. В ближайшее время у знаменитости запланированы ряд концертов по городам Северной Америки.
Светлана Лобода покинула Россию ради тура по Канаде и США

О старте масштабного тура Светлана Лобода рассказала поклонникам в Instagram, отметив, что вместе с командой отправляется в Торонто. Уже 5 марта певица выступит перед местной аудиторией, после чего ее ожидает концерт в Бостоне. 8 и 9 числа месяца знаменитость порадует своим присутствие поклонников из Нью-Йорка, затем на очереди Чикаго, Лос-Анджелес, а также Майами и Сан-Франциско. Завершиться гастрольный тур по Америке должен официально 17 марта.

В январе Лобода дала несколько масштабных концертов в Москве, на которых присутствовали многие коллеги знаменитости, высоко оценившие шоу звезды. Сама певица призналась, что подготовка к выступлениям ее очень утомила, однако она старалась выкладываться на полную силу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes показал в рекламном ролике
Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал
Светлана Лобода покинула Россию ради
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Зара и Нюша выступили на открытии
Певица София Ротару вернулась на сцену
Ученые: Макароны первыми изобрели
Ирина Дубцова трогательно поздравила
В возрасте 65 лет скончался украинский
СМИ выяснили, как сложилась судьба
Ученые из США назвали лучшие
Samsung планирует начать поставлять
«Уральские пельмени» станцевали в
Юлия Проскурякова рассказала о своем
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
В Саратове 5-летний ребенок на
Эксперты рассказали о самом дорогом
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей
Разведенная Ани Лорак похвасталась
Эксперты рассказали, как без проблем
Анна Калашникова во время беременности
Екатерина Климова покорила поклонников
Диетологи назвали продукты, которые
Яна Рудковская показала фото
Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о
Актер Алексей Серебряков
Составлен топ-5 перспективных
Александр Толмацкий обвинил вдову Децла
В мае Microsoft прекратит поддержку
Ученые: Спасение от болезни Альцгеймера
Просмотреть все новости