Светлана Лобода покинула Россию ради тура по Канаде и США

О старте масштабного тура Светлана Лобода рассказала поклонникам в Instagram, отметив, что вместе с командой отправляется в Торонто. Уже 5 марта певица выступит перед местной аудиторией, после чего ее ожидает концерт в Бостоне. 8 и 9 числа месяца знаменитость порадует своим присутствие поклонников из Нью-Йорка, затем на очереди Чикаго, Лос-Анджелес, а также Майами и Сан-Франциско. Завершиться гастрольный тур по Америке должен официально 17 марта.В январе Лобода дала несколько масштабных концертов в Москве, на которых присутствовали многие коллеги знаменитости, высоко оценившие шоу звезды. Сама певица призналась, что подготовка к выступлениям ее очень утомила, однако она старалась выкладываться на полную силу.