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В Ferrari решили убрать Mission Winnow из названия

Как известно, заявочный лист на сезон-2019 Формулы-1, опубликованный в прошлом месяце, содержал официальное название одной из команд, как Scuderia Ferrari Mission Winnow. Накануне появилась информация, что итальянский коллектив теперь называется просто Scuderia Ferrari.
В Ferrari решили убрать Mission Winnow из названия

Это связано с тем, что бренд Mission Winnow связан с табачной компанией PMI. Команда Формулы-1 всё равно продолжит сотрудничество, хотя подобное спонсорство в этих гонках запрещено. Тем не менее, точные причины изменения названия станут известны накануне ралли в Австралии.

Стоит напомнить, что на предсезонном тесте в Испании логотип Mission Winnow занимал одно из главных мест в оформлении SF90, поэтому вскоре стоит ожидать изменений во внешнем виде красного болида.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00

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