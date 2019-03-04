В Ferrari решили убрать Mission Winnow из названия





Это связано с тем, что бренд Mission Winnow связан с табачной компанией PMI. Команда Формулы-1 всё равно продолжит сотрудничество, хотя подобное спонсорство в этих гонках запрещено. Тем не менее, точные причины изменения названия станут известны накануне ралли в Австралии.Стоит напомнить, что на предсезонном тесте в Испании логотип Mission Winnow занимал одно из главных мест в оформлении SF90, поэтому вскоре стоит ожидать изменений во внешнем виде красного болида.