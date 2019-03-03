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Зара и Нюша выступили на открытии зимней Универсиады-2019 в Красноярске

Известные певицы Зара и Нюша выступили в рамках открытия зимней Универсиады-2019, а проходило соответствующее мероприятие в Красноярске. Указанное событие впервые проводится на территории России.
Зара и Нюша выступили на открытии зимней Универсиады-2019 в Красноярске

Сотрудники ФИСУ проделали обширную работу, чтобы столь масштабный молодежный праздник прошел на максимально высоком уровне. Участниками Универсиады стали несколько тысяч атлетов, представляющих порядка 58 государств мира. Чтобы развлечь публику, организаторы пригласили известных артистов. Хедлайнером вечера оказался, помимо Зары и Нюши, также Алексей Воробьев.
Зара и Нюша выступили на открытии зимней Универсиады-2019 в Красноярске

Режиссировал церемонию открытия Илья Авербух, а всего к программе привлекались около тысячи артистов. Присутствующих познакомили с самобытной культурой, также лично присутствовал в Красноярске и Владимир Путин. Старт Универсиаде дан 2 марта, продлятся игры вплоть до 12 числа месяца.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:40

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