Зара и Нюша выступили на открытии зимней Универсиады-2019 в Красноярске





Сотрудники ФИСУ проделали обширную работу, чтобы столь масштабный молодежный праздник прошел на максимально высоком уровне. Участниками Универсиады стали несколько тысяч атлетов, представляющих порядка 58 государств мира. Чтобы развлечь публику, организаторы пригласили известных артистов. Хедлайнером вечера оказался, помимо Зары и Нюши, также Алексей Воробьев.Режиссировал церемонию открытия Илья Авербух, а всего к программе привлекались около тысячи артистов. Присутствующих познакомили с самобытной культурой, также лично присутствовал в Красноярске и Владимир Путин. Старт Универсиаде дан 2 марта, продлятся игры вплоть до 12 числа месяца.