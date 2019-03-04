АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Австралийский дайвер подружился с детенышем акулы и развеял стереотипы

Австралийский дайвер Рик Андерсон во время очередного погружения увидел детеныша акулы и попытался с ним поиграть. С тех пор мужчина подружился с хищником и развеял стереотипы об их кровожадности.

Австралийский дайвер подружился с детенышем акулы и развеял стереотипы

Андерсон занимается дайвингом более 25-ти лет. Он даже открыл свою школу, обучая всех желающих правильному погружению на глубину. Восемь лет назад в подводном пространстве он заметил детеныша акулы, который воспринял его дружелюбно. Он не пытался уплыть от мужчины, а наоборот, с удовольствием позировал на камеру.

Австралийский дайвер подружился с детенышем акулы и развеял стереотипы

С тех пор, погружаясь под воду, дайвер каждый день встречает своего нового друга. Он утверждает, что маленький хищник очень любит обниматься и уже очень привязался к человеку. Ученики его школы сначала были напуганы такой дружбой, но со временем перестали удивляться. Рик Андерсон сравнил акул с собаками, отмечая их преданность и ласку.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский дайвер подружился с
Автопроизводитель Geely значительно
В США намерены создать лазерное оружие
Во Франции призвали не злоупотреблять
В Ferrari решили убрать Mission Winnow
Аналитики назвали 10 лучших тракторов
IFAB внес ряд изменений в правила
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова
Певица Наталья Гулькина раскритиковала
Mercedes показал в рекламном ролике
Клип Виктории Дайнеко «Бей себя» набрал
Светлана Лобода покинула Россию ради
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Зара и Нюша выступили на открытии
Певица София Ротару вернулась на сцену
Ученые: Макароны первыми изобрели
Ирина Дубцова трогательно поздравила
В возрасте 65 лет скончался украинский
СМИ выяснили, как сложилась судьба
Ученые из США назвали лучшие
Samsung планирует начать поставлять
«Уральские пельмени» станцевали в
Юлия Проскурякова рассказала о своем
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
В Саратове 5-летний ребенок на
Эксперты рассказали о самом дорогом
Шоумен Юрий Куклачев призвал людей
Разведенная Ани Лорак похвасталась
Эксперты рассказали, как без проблем
Анна Калашникова во время беременности
Просмотреть все новости