Австралийский дайвер подружился с детенышем акулы и развеял стереотипы





Андерсон занимается дайвингом более 25-ти лет. Он даже открыл свою школу, обучая всех желающих правильному погружению на глубину. Восемь лет назад в подводном пространстве он заметил детеныша акулы, который воспринял его дружелюбно. Он не пытался уплыть от мужчины, а наоборот, с удовольствием позировал на камеру.С тех пор, погружаясь под воду, дайвер каждый день встречает своего нового друга. Он утверждает, что маленький хищник очень любит обниматься и уже очень привязался к человеку. Ученики его школы сначала были напуганы такой дружбой, но со временем перестали удивляться. Рик Андерсон сравнил акул с собаками, отмечая их преданность и ласку.