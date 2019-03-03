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В Саратове 5-летний ребенок на снегокате попал под колеса внедорожника

Около 13:00 на Лесопильной улице в Саратове внедорожник Great Wall сбил 5-летнего мальчика, который катался на снегокате. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Саратове 5-летний ребенок на снегокате попал под колеса внедорожника

По имеющимся сведениям, ребенок увлекся катанием и выехал на проезжую часть, где в него влетел автомобиль под управлением 69-летнего мужчины. Малолетнему потерпевшему оказали всю необходимую врачебную помощь, он не получил существенных повреждений и был вскоре отпущен домой.

Саратовские правоохранительные органы сообщили, что это уже третий по счету инцидент с января, когда дети выезжали на дорожное полотно, катаясь с горки. В ведомстве попросили родителей внимательно присматривать за детьми и не позволять им играть возле дорог с автомобильным движением. Все обстоятельства данного ДТП ныне выясняются полицией.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:20

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