В Саратове 5-летний ребенок на снегокате попал под колеса внедорожника





По имеющимся сведениям, ребенок увлекся катанием и выехал на проезжую часть, где в него влетел автомобиль под управлением 69-летнего мужчины. Малолетнему потерпевшему оказали всю необходимую врачебную помощь, он не получил существенных повреждений и был вскоре отпущен домой.Саратовские правоохранительные органы сообщили, что это уже третий по счету инцидент с января, когда дети выезжали на дорожное полотно, катаясь с горки. В ведомстве попросили родителей внимательно присматривать за детьми и не позволять им играть возле дорог с автомобильным движением. Все обстоятельства данного ДТП ныне выясняются полицией.