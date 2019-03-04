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Во Франции призвали не злоупотреблять булочками с маком из-за повышенного содержания нарковеществ

Во Франции специалисты призвали граждан не злоупотреблять булочками с маком, поскольку в некоторых таких изделиях зафиксировано повышенное содержание наркотических веществ. По данному факту соответствующие службы страны начали масштабную проверку.
Во Франции призвали не злоупотреблять булочками с маком из-за повышенного содержания нарковеществ

Об опасности граждан предупредили специалисты DGCCRF, когда в анализах включивших в рацион выпечку с маком граждан были зафиксированы повышенные дозы морфина и кодеина. Впоследствии проверку прошли также и семена мака из указанных кондитерских изделий, что подтвердило присутствие в них аналогичных веществ в значительной концентрации. Временно такие хлебобулочные изделия изъяли из продажи, а жителей Франции просят сократить потребление этого продукта, чтобы не создавать угрозу своему здоровью.

В каждой из изученных булочек отмечено до 4 мг морфина, тогда как при нормальных условиях маковые зерна не имеют в составе алкалоидов опиума. Не исключено, что на использованных в изделиях зернах каким-то образом оказался сок мака. Среди симптомов, проявляющих себя на фоне употребления таких угощений, выделяют сонливость, тошноту, а также спутанность сознания. В таком случае лучше обратиться за медицинской помощью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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